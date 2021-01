Vaticaan verandert aswoensdagliturgie: geen kruisjes dit jaar

Aswoensdagviering op 26 februari 2020 in de kathedraal van Managua.

Vaticaanstad

Priesters moeten verplicht een mond- en neusbedekking dragen tijdens het uitdelen van de as. De traditioneel daarbij uitgesproken woorden ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’ (of het alternatief ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’) zullen daarbij niet tot elke gelovige afzonderlijk worden gericht.

De formule zal dit jaar door de priester slechts één keer ten overstaan van alle aanwezigen worden uitgesproken nadat de priester het zegengebed over de as, als bijbels teken van boete en ommekeer, heeft uitgesproken en de as met wijwater heeft besprenkeld.

Dat schrijft de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in een instructie voor de viering van het begin van de veertigdagentijd als voorbereid..

