Katholieke moraaltheologie denkt al langer na over vragen rond vaccinatiedilemma’s

Kun je je met een gerust geweten tegen corona laten inenten? Of bestaat er juist misschien zelfs wel een morele plicht toe? De rooms-katholieke leer denkt over deze zaken al langer na dan sinds de huidige coronapandemie, zegt de katholieke priester en moraaltheoloog Anton ten Klooster.

Utrecht

‘De eerste vraag die vanuit ethisch perspectief gesteld kan worden betreft de ontwikkeling en productie van de vaccins’, vertelt de docent moraaltheologie aan de katholieke theologische faculteit van de universiteit van Tilburg. ‘Voor het merendeel van de vaccins die de Europese Unie heeft aangekocht, is in de onderzoeks- of productiefase gebruik gemaakt van abortief weefsel dat verkregen is dankzij een handeling die wij als buitengewoon kwaad beschouwen, namelijk abortus. Pfizer maakte bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het vaccin gebruik van cellen van een in Nederland in de jaren 1970 geaborteerd kind. En Janssen gebruikt cellen van het netvlies van een geaborteerde Nederlandse embryo uit 1996.’

De ethische vraag is of h..

