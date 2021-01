Paus roept Amerikanen op tot verzoening en verantwoordelijkheid

Vaticaanstad

Na afloop van het wekelijkse Angelusgebed groette paus Franciscus het Amerikaanse volk en riep verantwoordelijken en burgers op ‘de zielen te kalmeren, nationale verzoening na te streven en de democratische waarden te beschermen’. Geweld is volgens Franciscus ‘altijd zelfvernietigend’ en lost niets op. Hij pleitte voor ‘een cultuur van ontmoeting en zorg voor elkaar’. Franciscus zei verder te bidden ‘voor hen die het leven lieten, vijf personen’.

De avond ervoor toonde Franciscus zich in een interview met de Italiaanse tv-zender Canale 5 ‘verbijsterd’ over het geweld in Washington, veroorzaakt door mensen ‘een weg kiezen tegen de gemeenschap, tegen de democratie, tegen het gemeenschappelijk welzijn’.

‘Deze..

