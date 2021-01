Lijfarts van paus aan coronavirus overleden

Rome

Soccorsi, die in 2015 door paus Franciscus werd uitgekozen als zijn persoonlijke lijfarts, was afgelopen 26 december wegens kanker in het romeins Gemelli-ziekenhuis opgenomen. Het coronavirus leverde ademhalingscomplicaties op die hem fataal zijn geworden. Naast zijn werk als arts in een romeins ziekenhuis doceerde Soccorsi bovendien jarenlang aan verschillende universiteiten. Daags na zijn overlijden pleitte Franciscus op de Italiaanse televisie voor inenting tegen het coronavirus en kondigde aan zichzelf ook deze week te laten vaccineren. <

