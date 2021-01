Rahner-leerling en Gijsen-rechterhand Haye van der Meer s.j. overleden (1926-2020)

Hij promoveerde bij Karl Rahner en werkte later voor de Limburgse bisschop Jo Gijsen. Dinsdag overleed de jezuïet Haye van der Meer op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona.

Nijmegen

Van der Meer werd in 1973 de eerste rector van het grootseminarie Rolduc, de door de kersverse bisschop van Roermond opgerichte priesteropleiding die priesters zou opleiden zonder hen aan de liberale tendensen in de Nederlandse katholieke kerk bloot te stellen. Hij bleef dit tot 1987.

Een jaar eerder had de als oerconservatief bekend staande Gijsen de geboren Noordwijkenaar al naar Limburg gehaald, een move die binnen de jezuïetenorde niet zonder slag of stoot ging. Van der Meer had van 1962 tot 1967 aan het Berchmanianum, de Nijmeegse opleiding van de jezuïeten, gedoceerd.

Zijn carrière in het conservatief geworden bisdom was opvallend, gezien zijn promotie in 1962 bij de theoloog en medejezuïet Karl Rahner die bekend s..

