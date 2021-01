VIDEO - Vaticaanstad nagebouwd met 67.000 Lego-steentjes

Na achthonderd uur ontwerpen, puzzelen en bouwen staat het er: het eerste complete ‘land’ in Lego-steentjes: Vaticaanstad. De Amerikaan Rocco Buttliere, architect in Chicago en Lego-kunstenaar, begon in 2019 aan het project nadat hij al tien jaar lang monumenten en steden met Lego had nagebouwd. Voor het eerst is nu met Lego-deeltjes een schaalmodel van een hele zelfstandige staat gemaakt. Buttliere begon het project vanwege zijn ‘diepgewortelde emotionele reacties’ die veel kunstvoorwerpen bij hem oproepen, zo is op zijn website te lezen. Het schaalmodel is 650 keer kleiner dan het echte Vaticaanse grondgebied, en heeft een oppervlakte van 131 cm bij 173 cm, waarbij Buttliere voor de uiterst gedetailleerde gebouwen en parken gebruikmaakt van verrassende Lego-deeltjes. Zo heeft hij Star Wars-schilden verwerkt in de enorme Paulus VI-hal, en dinostaarten in de koepel van de Sint-Pieterbasiliek.