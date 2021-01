Franciscus: mijn tijd als keeper was een levensschool

In een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzeta dello Sport onthult paus Franciscus dat hij als jongen in zijn arme wijk als keeper fungeerde en uit hij zijn waardering voor zijn legendarische landgenoot Diego Maradona.

Rome

Franciscus groeide op in een arm gezin, waar geen geld was om een leren bal te kopen. Zijn vrienden bombardeerden hem tot keeper, omdat hij wel tegen een stootje leek te kunnen, zegt Franciscus in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzeta dello Sport. ‘Het was een levensschool’, zegt de paus, ‘omdat een keeper bereid moet zijn om problemen te lijf te gaan, van welke kant ze ook komen’.

Hij spreekt er onder meer over de afgelopen november overleden voetballer Maradona die hij ‘een dichter, maar ook een kwetsbaar man’ noemt. Toen Maradona Argentinië in 1986 de wereldtitel bezorgde door van Duitsland te winnen, woonde Franciscus in Duitsland, maar had niemand om de overwinning mee te vieren. ‘Ik voelde me eenzaam.’

Harde kriti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .