Paus bekritiseert vakantievierenden die met vliegtuigen lockdown ontvluchten

Paus Franciscus heeft zich kritisch uitgelaten over mensen die met het vliegtuig naar vakantieoorden vertrekken om de lockdowns in hun eigen land te ontvluchten zonder zich te bekommeren over hen die onder de lockdowns lijden.

Vaticaanstad

‘Zij dachten niet aan hen die thuis bleven, aan de economische problemen van zovelen die hard door de lockdown geraakt worden, aan de zieken. Maar zij dachten alleen aan vakantie en hun eigen plezier’, zei de kerkleider.

Franciscus zei in de krant te hebben gelezen over een land waar veertig toestellen vertrokken. ‘Dit maakte me verdrietig.’ Over welk land hij het had en in welke krant hij het gelezen had, zei de Argentijnse paus niet. Maar het Urugayaanse vliegveld Punta del Este ontving afgelopen weekend 43 vliegtuigen, voornamelijk afkomstig uit Argentinië, en met name privé-jets.

De paus deed zijn uitspraken in het kader van het wekelijkse Angelusgebed dat hij elke zondag op het middaguur bidt, wegens coronamaatregelen si..

