Nigeriaanse bisschop en chauffeur door ontvoerders vrijgelaten

Hulpbisschop Moses Chikwe (53) uit Nigeria is op 1 januari laat in de avond door zijn ontvoerders vrijgelaten, enkele uren nadat paus Franciscus om gebed voor diens vrijlating had gevraagd.

Abuja

De bisschop werd met zijn chauffeur op 27 december ontvoerd. Volgens de Nigeriaanse katholieke kerk was hij bij zijn vrijlating ‘zeer zwak’. Zijn chauffeur liep snijwonden in zijn hand op.

Christenen zijn in Nigeria regelmatig slachtoffer van ontvoeringen en moorden. In 2020 werden 2200 moorden geteld, wat neer komt op zes vermoorde christenen per dag. Op kerstavond werden elf christenen gedood in een aanval op een kerk in een dorp in de deelstaat Borno. <

