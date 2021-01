Australisch mysterie rond 1,5 miljard euro uit het Vaticaan

Rome - Canberra

In totaal betreft het meer dan 47.000 transacties. De Australische bisschoppen hebben het Vaticaan inmiddels gevraagd onderzoek te doen. ‘Geen enkele katholieke instelling heeft er ooit een stuiver van gezien.’

‘Volstrekt verbijsterd’ toont zich een Vaticaanse verantwoordelijke tegenover persbureau Reuters. ‘Dit bedrag heeft het Vaticaan nooit verlaten.’ Het budget van het Vaticaan is ‘rond 330 miljoen euro per jaar’. Het bewuste geldbedrag is vier keer zo groot. Het Vaticaan heeft contact opgenomen met de Australische overheid om de afkomst en bestemming van het geld te achterhalen.

In Australië en Rome wordt inmiddels gespeculeerd over mogelijke banden met het proces tegen de Australische kardinaal George Pell (79) ..

