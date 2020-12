Antoine Bodar benoemd tot rector na tumultueuze periode in Friezenkerk

De Nederlandse priester Antoine Bodar (76) is benoemd tot rector van de Friezenkerk, de ‘Nederlandse kerk’ op steenworp afstand van het Sint-Pietersplein in Rome. Zijn benoeming is voorafgegaan door interne spanningen en de opheffing van de stichting ‘Willibrordcentrum’.

Rome

Bodar, die al sinds jaren in Rome woont, is ruim drie maanden geleden al benoemd door het bisdom Rome, op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Maar zijn aantreden werd pas woensdag door de Nederlandse bisschoppenconferentie gecommuniceerd.

In zijn eerste ‘Woord van de rector’ schrijft hij dat er sinds het vertrek van Hurkmans - die volgens romeinse bronnen in januari gedesillusioneerd naar Den Bosch terug verhuisde ‘veel gepraat, gedebatteerd en anderszins van gedachten gewisseld is, in niet immer genuanceerde en elkaar ontziende woorden’.

Bodar, die naast zijn taak als rector van de Friezenkerk - sinds 1989 opnieuw de ‘pelgrim..

