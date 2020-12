Bisdom Haarlem-Amsterdam accepteert dat Amsterdamse verschijningen niet echt zijn

Bisschop Jan Hendriks accepteert het oordeel van het Vaticaan uit 1974 dat de vermeende verschijningen in Amsterdam (1945-1959) niet echt waren. Hiermee wordt een punt gezet achter een lange strijd tussen Rome en het bisdom over de omstreden verschijningen.

Haarlem

Het bisdom Haarlem-Amsterdam publiceerde woensdag drie teksten over de kwestie: naast een officiële ‘Verduidelijking’ een ‘Toelichting en Pastoraal woord’ daarbij (beide in vijf talen) en ten slotte een persoonlijk woord van Hendriks op zijn blog. Het is het gevolg van overleg tussen Haarlem en de Congregatie voor de Geloofsleer na verschillende publicaties, onder meer in het Nederlands Dagblad.

Het eigenlijke nieuws, namelijk dat het bisdom het negatieve oordeel van Rome uit 1974 nu accepteert, is omzichtig ingepakt in allerlei pastorale overwegingen. Veel aandacht gaat uit naar de toestemming van Rome ..

