Pastor Roderick Vonhögen stopt met pastoraal werk

De Amersfoortse pastor Roderick Vonhögen gaat zich vanaf januari 2021 volledig richten op zijn werk als mediapriester. Daarmee is hij Vonhögen niet langer verbonden aan zijn parochie.

Amersfoort

Vonhögen stopt ook met zijn pastorale werk, schrijft de Amersfoortse parochie Onze Lieve Vrouw dinsdag in een verklaring. Daardoor houdt hij meer tijd over voor zijn werk als mediapriester. De pastor gaat zich volledig wijden aan televisieprogramma's, socialemedia-optredens en de internationale digitale vieringen waarin hij voorgaat. Vonhögen kreeg de afgelopen jaren bekendheid als ‘mediapriester'. Hij is ‘een van de bekendste rooms-katholieke priesters' van het land, schrijft zijn parochie. <

