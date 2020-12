Duitse kerk geeft door nazi’s gestolen kerkklok terug aan Pools dorp

Münster

Het kleine Poolse dorp Sławięcice in Opper-Silezië ging twee jaar geleden op zoek naar de klok. Een uit het dorp afkomstige priester had op een oude foto van de klok een referentienummer ontdekt. Zo werd de 400 kilo zware klok in Münster teruggevonden, maar volgens het bisdom is de klok feitelijk eigendom van de Bondsrepubliek Duitsland.

Het bisdom Münster heeft daarop, met toestemming van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, een contract voor permanente bruikleen gesloten met de parochie van de heilige Katharina van Alexandrië in het kleine Poolse dorp. Het transport zal geschieden ‘zo gauw de coronapandemie dit toelaat’.

Tijdens de nazitijd zijn naar schatting zo’n 80.000 kerkklokken tot militair materieel omgesmolt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .