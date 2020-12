Paus kondigt ‘Jaar van het Gezin’ af op feest van de Heilige Familie

Vaticaanstad

Het Jaar van het Gezin vindt plaats ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de publicatie van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Deze door Franciscus geschreven bijdrage aan de katholieke leer is het resultaat van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in 2014 en 2015. Franciscus schrijft in de exhortatie uitvoerig over de waarde en het uitdagen van huwelijk en gezin vanuit bijbels, theologisch en pastoraal perspectief.

De paus vindt echter dat deze tekst niet genoeg bekendheid heeft en in lokale parochies, bisdommen en katholieke groepen niet genoeg aandacht krijgt. Amoris Laetitia is in sommige katholieke kringen bovendien omstreden omdat Franciscus in een ..

