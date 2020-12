Aartsbisschop van Minsk mag van Loekasjenko naar Belarus terugkeren

Minsk

De pauselijke nuntiatuur in Minsk laat weten dat de aartsbisschop – die op 3 januari 75 jaar wordt en dan zijn ontslag aan de paus moet aanbieden – het kerstfeest met zijn gelovigen in Minsk kan vieren.

Kondrusiewicz leefde de afgelopen maanden in Poolse ballingschap nadat hij met zijn Belarussische paspoort bij de grens werd tegengehouden. De Belarussische president Aleksander Loekasjenko ziet in hem iemand die morele steun geeft aan de oppositie die de uitslag van de presidentsverkiezingen in twijfel trekt.

‘Ik ben geen politicus’, zei de aartsbisschop echter vorige week tegen Poolse journalisten. ‘Ik verkondig slechts het evangelie en breng de sociale leer van de kerk in praktijk.’ Hij wees erop dat de katholieke kerk in Belarus no..

