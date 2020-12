Kardinaal Pell wil met ‘Gevangenisdagboek’ zijn conservatieve stem laten horen

De australische kardinaal George Pell is voor enkele maanden terug in Rome. Afgelopen 28 november nam hij gemaskerd deel aan de creatie van dertien nieuwe kardinalen door paus Franciscus.

Rome

In meer dan duizend pagina’s vertelt de Australische kardinaal Pell (79) over de 404 dagen die hij onschuldig in de gevangenis zat. De Australische Hoge Raad sprak hem afgelopen april unaniem vrij van seksueel misbruik.

De conservatief-katholieke Amerikaanse uitgeverij Ignatius Press liet het voorwoord schrijven door de conservatief-nationalistische Amerikaanse journalist George Weigel, de biograaf van Johannes Paulus II, die in de Poolse paus toch vooral de anti-communist zag. In Australië zelf mocht de aartsconservatieve Herald Sun de voorpublicatie verrichten. Kardinaal Timothy Dolan schrijft op verzoek van Ignatius Press dat George Pell inmiddels in de litanie van Petrus en Paulus, Ignatius van Antiocihië, Dietrich Bonhoeffe..

