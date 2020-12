96-jarige overlevende van Thibirine overleeft ook coronabesmetting

De 96-jarige monnik Jean-Pierre Schumacher is hersteld van het coronavirus. Hij overleefde in 1996 de moord op de monniken van Thibirine in Algerije en woont sindsdien in Marokko.

Op 31 maart ontmoette de cisterciënzermonnik Jean-Pierre Schumacher paus Franciscus tijdens diens bezoek aan Marokko. De paus kuste de hand van de overlevende van de moordaanslag op de monniken van Thibirine in Algerije in 1996. De daders en verantwoordelijken zijn nooit gevonden.

Rabat

Volgens de Franse krant Le Progrès heeft Schumacher het ziekenhuis in Rabat na twee weken kunnen verlaten.

Schumacher werd geboren in de Franse Elzas en na de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse leger naar het Russische front gestuurd. Dankzij een tuberculosebesmetting overleefde hij als enige van zijn eenheid de oorlog. Later in Marokko overleefde hij het instorten van het dak boven zijn werkplaats, precies op het moment dat hij even van zijn plek was. <

