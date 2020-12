Twee kardinalen uit omgeving van paus met corona besmet

Vaticaanstad

De 57-jarige Poolse kardinaal Konrad Krajewski testte positief en werd daarna met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Hij verstrekt in Rome uit naam van de paus hulp aan de allerarmsten en is vaak in de straten van Rome te vinden. Afgelopen vrijdag ontmoette hij Franciscus nog persoonlijk. De 78-jarige kardinaal Giuseppe Bertello is voorzitter van de Administratie van Vaticaanstad. Het Vaticaan bevestigde de besmetting van Krajewski. De besmetting van Bertello wordt gemeld door verschillende Italiaanse media.

Alle personen die deze beide kardinalen de afgelopen dagen hebben ontmoet worden getest, meldt het Vaticaan. Geen van beide kardinalen nam maandag deel aan de kersttoespraak van Franciscus tot de leden van de ..

