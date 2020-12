Paus beschouwt crisis als bron van heilzame verandering

Vaticaanstad

In Rome en elders in de Rooms-Katholieke Kerk wordt jaarlijks met spanning uitgekeken naar de kersttoespraak van paus Franciscus tot de leden van de romeinse curie. In 2014 hield hij zijn beroemde toespraak over de ‘vijftien ziekten’ waaraan in de curie geleden werd, waaronder ‘geestelijke alzheimer’ en ‘existentiële schizofrenie’.

Maar dit jaar was er geen ziekte meer te bekennen, behalve natuurlijk het coronavirus, en daarvan werd juist het reinigende vermogen geprezen. De huidige coronacrisis is volgens Franciscus als ‘een zeef die de tarwekorrel na de oogst reinigt’, een geboden mogelijkheid om uit te zuiveren en te veranderen.

Voor deze uitzuivering ..

