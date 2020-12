Vaticaan vindt coronavaccins verantwoord en vraagt om beschikbaarheid voor arme landen

Vaticaanstad

‘Alle vaccins die als betrouwbaar en werkzaam beoordeeld zijn mogen worden gebruikt’, schrijft de congregatie in een notificatie. Het ontvangen of toedienen van deze vaccins, waarbij tijdens de ontwikkeling gebruik is gemaakt van twee, in de jaren 1960 geaborteerde foetussen, impliceert niet ‘dat men formeel meewerkt aan de abortussen’.

Deze uitspraak komt overeen op oordelen die verschillende bisschoppen de afgelopen dagen en weken al deden, waaronder ook de Nederlandse kardinaal Wim Eijk.

Zij baseert zich op eerdere Vaticaanse documenten, met name een document van de Pauselijke Academie voor het Leven uit 2005, toen goe..

