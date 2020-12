Vaticaan vraagt aandacht voor katholieke Bijbelzondag: ‘Het belang van de Heilige Schrift opwekken’

Wanneer katholieken op 24 januari 2021 voor de tweede keer hun jaarlijkse bijbelzondag vieren, is dat een uitgelezen mogelijkheid om de Schrift nog duidelijker een plek te geven in de liturgie en het persoonlijk geloofsleven, schrijft de Vaticaanse kardinaal Robert Sarah.

Vaticaanstad

Sarah maakt van de komende ‘Zondag van het Woord van God’ gebruik om nu ‘opnieuw een besef van het belang van de Heilige Schrift in ons geloofsleven op te wekken, te beginnen met haar ressonantie in de liturgie, die ons in een levende en permanente dialoog met God plaatst’.

‘Een van de rituele mogelijkheden dit op deze zondag geschikt zijn is de intredeprocessie met het Evangelieboek, of het plaatsen ervan op het altaar’, schrijft de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in een afgelopen zaterdag gepubliceerde notitie. Rond deze bijbelzondag raadt Sarah ‘het houden van vormingsbijeenkomsten’ aan die de mogelijkheid bieden ‘het belang van de Heilige Schrift in de liturgische vieringen te onderstrepen’.

