‘Vatican News’ nu ook in het Hebreeuws

De nieuwssite van het Vaticaan is sinds donderdag ook in modern Hebreeuws in de lucht. Daarmee wordt de officiële taal van de staat Israël de 36e taal waarin de nieuwsvoorziening vanuit Rome de wereld in wordt gezonden.

Vaticaanstad

Volgens de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa is het ‘belangrijk dat de uitnodiging tot verzoening en vergeving ook in het Hebreeuws te horen is: het typeert de dienst van de lokale kerk in het Heilig Land, geworteld in het leven en de zending van Jezus’.

Tussen 2010 en 2017 was op de oude site van Radio Vaticaan ook al nieuws in het Hebreeuws te lezen. De huidige doorstart is mogelijk dankzij het Latijnse patriarchaat in Jeruzalem en in het bijzonder van diens vicariaat voor Hebreeuws-sprekende katholieken in Israël. Zij verzorgt vertalingen en redactionele bijdragen.

In vijf steden vinden katholieke eucharistievieringen in het Hebreeuws plaats: Jeruzalem, Jaffa, Beersheva, Haïfa en Tiberiad. Onder..

