Drive-in-nachtmis op Pinkpopterrein afgelast

De drive-in-nachtmis met bisschop Harrie Smeets op het terrein van Pinkpop is afgelast. Dat besloot de bisschop van Roermond na een negatief advies van overheidsinstanties en intensief overleg met de burgemeester van Landgraaf.

Roermond

De reden is ‘het grote aantal reisbewegingen’ dat zou ontstaan door de meer dan vijfhonderd auto’s die naar het evenemententerrein zouden komen. Alle deelnemers zouden wel in de eigen auto blijven zitten en de eucharistieviering vanuit hun auto op grote schermen en via de autoradio volgen.

De belangstelling was zo groot dat de beschikbare vijfhonderd kaarten binnen drie dagen vergeven waren. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .