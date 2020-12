Paus Franciscus krijgt nieuwe Netflix-serie

Eind 2021 zal paus Franciscus te zien zijn in een vierdelige Netflix-documentaireserie waarin senioren uit de hele wereld aan het woord komen. De serie zal in 190 landen te zien zijn.

New York

In de serie met als titel ‘Sharing the Wisdom of Time’ (de wijsheid van de tijd delen) zullen 31 senioren uit alle vijf werelddelen aan het woord komen. De makers ervan zijn echter allen onder de dertig en wordt begeleid door Fernando Meirelles, die de beroemde Netflix-film The Two Popes regisseerde.

De serie is gebaseerd op een boek dat paus Franciscus in 2018 publiceerde over de waarde van ouder worden. Een aantal van de eenendertig 70-plussers die toen aan het woord kwamen zullen ook een plek krijgen in de documentaireserie. Paus Franciscus wil jongeren in staat stellen naar de wijsheid van ouderen te luisteren.

Franciscus heeft vaker gewezen op het belang van intergenerationele contacten. Vooral die tussen senioren en jon..

