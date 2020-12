Duitse bondspresident deelt voedsel uit aan daklozen

De president van de Bondsrepubliek Duitsland, Frank-Walter Steinmeier, heeft woensdagavond in Berlijn eten uitgedeeld aan armen en daklozen. De ‘Foodtruck’ is een initiatief van de rooms-katholieke hulporganisatie Caritas en stond bij de evangelisch-lutherse kerk in Berlin-Schöneberg, die bekend staat om haar sociale engagement.