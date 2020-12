Vaticaan staat priesters toe op Eerste Kerstdag vier missen te vieren

Het Vaticaan geeft priesters de mogelijkheid op Eerste Kerstdag in maximaal vier eucharistievieringen voor te gaan om zoveel mogelijk gelovigen de gelegenheid te geven fysiek deel te nemen. De regeling geldt ook voor 1 januari en de viering van het Epifaniefeest op 6 januari.

Kerstmis in een rooms-katholieke kerk. (beeld Cathopic)

Vaticaanstad

Het decreet is uitgevaardigd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en richt zich met name op landen waar regeringen aan kerkdiensten een maximumaantal deelnemers heeft verbonden.

Het kerkelijk recht schrijft voor dat een lokale bisschop, in het geval van een priestertekort en om pastorale redenen, zijn priesters kan toestaan om twee missen per dag te vieren en op zon- en feestdagen zelfs drie. Daar wordt in de Nederlandse kerkprovincie sinds jaar en dag gebruik van gemaakt.

Dat maximumaantal is dus nu door het Vaticaan opgehoogd tot vier. De lokale bisschop kan besluiten zijn priesters die ophoging ook daadwerkelijk toe te staan. Het is nog niet bekend of de Nederlandse bisschoppen daartoe ook zullen besluiten.



