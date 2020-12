Paus: kerst wordt authentieker en minder commercieel

Vaticaanstad

Hij hoopt dat de viering van de geboorte van Jezus Christus daardoor ‘religieuzer, authentieker en echter’ wordt, zei de paus woensdag. Hij verwees ook naar het kerstverhaal en de zorgen en ontberingen die Jozef en Maria, de ouders van Jezus, destijds hadden.

De agenda van de paus rond kerst is door het coronavirus aangepast. Zo is de kerstnachtmis in de Sint-Pietersbasiliek, die ieder jaar op kerstavond wordt gehouden, met twee uur vervroegd naar 19.30 uur. Op die manier is de mis afgelopen voordat de avondklok om 22.00 uur in Italië ingaat. Naar verwachting zullen bij de mis ook geen bezoekers aanwezig zijn. <