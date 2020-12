Drive-in-mis op kerstavond op terrein Pinkpop in Landgraaf

Bisschop Harrie Smeets van Roermond gaat op kerstavond 24 december voor in een drive-in-nachtmis vanaf een podium op het terrein van Pinkpop in Landgraaf. Belangstellenden kunnen de mis op het terrein van Megaland vanuit hun auto volgen, maakte het bisdom vrijdag bekend.

Roermond

Op het verharde terrein waar normaal Pinkpop wordt gehouden is ruimte voor maximaal vijfhonderd auto’s, aldus het bisdom. ‘Voorwaarde is wel dat bezoekers gedurende de hele viering in hun auto blijven zitten’, laat het bisdom weten. ‘In elke auto mogen ook alleen maar mensen zitten uit één huishouden. De deelnemers mogen uiteraard ook geen klachten hebben of quarantaine-plichtig zijn.’

‘Kerstmis is bij uitstek het moment waarop veel mensen naar de kerk willen gaan en daar in principe ook van harte welkom zijn’, aldus het bisdom. ‘Maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk voor grote aantallen kerkgangers. Per kerk mogen in elke viering maar maximaal dertig personen worden toegelaten. Voor de meeste parochies betekent dit dat ze heel veel mensen moeten teleurstellen. Met de drive-in-nachtmis wil bisschop Smeets een alternatief hiervoor bieden.’

Vooraf reserveren is vereist. Op het gratis ticket wordt het kenteken van de auto geregistreerd. Warme kleding wordt aanbevolen: tijdens de dienst moeten motor en lichten uit, wat inhoudt dat de verwarming uit staat en het koud wordt in de auto.

De regionale omroep L1 zendt de nachtmis live uit. De KRO streamt de mis via internet. <