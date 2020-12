Roze in de kerk heeft niks met progressief gedoe te maken, maar met oud liturgisch gebruik

In mijn jeugd in Frankrijk heb ik het nooit gezien, ondanks het feit dat ik misdienaar was en erg lette op wat de pastoor aandeed, te meer omdat hij een vrijgevochten excentriekeling was die ik erg amusant vond in al zijn vertoningen. Maar pas veel later in Deventer zag ik een roze kazuifel tevoorschijn komen en het verwonderde mij. Ik dacht dat het wellicht met progressief Nederland te maken zou hebben, iets met LHBTIQ+-community en dat het een signaal zou zijn dat iedereen welkom is.

Gelukkig werd ik snel uit mijn onwetendheid geholpen door een bevriende theoloog. De roze kleur mag twee keer tevoorschijn komen in het liturgische jaar: op de vierde zondag van de vastentijd - zondag Laetare - en op de derde zondag van het ..

