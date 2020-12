Paus roept bijzonder Jozefjaar uit

Jozef uit Nazareth verdient volgens paus Franciscus bijzondere aandacht, juist omdat hij bescheiden maar werkzaam in de schaduw staat. Daarom heeft Franciscus een bijzonder ‘Jozefjaar’ uitgeroepen. Op het rooms-katholieke hoogfeest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis publiceerde hij een aan de bijbelse ‘voedstervader’ gewijd schrijven.

Vaticaanstad

Niet de prominenten uit tv-shows en krantentitels zijn wezenlijk voor onze mensenlevens, vindt paus Franciscus. De coronapandemie heeft juist getoond dat het de mensen zijn ‘die dagelijks geduld en hoop aan de dag leggen en hun best doen geen paniek te strooien, maar juist verantwoordelijkheidsbesef’.

Precies daarom is Jozef, de timmerman uit Nazareth, een voorbeeld vindt Franciscus. Ondanks zijn bescheidenheid en voor de wereld veelal onzichtbaar gebleven daden had hij een ‘uiterst bijzondere rol in de heilsgeschiedenis’, op de kruising tussen het Oude en Nieuwe Testament.

En Franciscus vindt iets van diezelfde instelling terug bij ‘allen die laten zien dat niemand zichzelf kan redden’, namelijk ouders en gr..

