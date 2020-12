Paus legt witte rozen bij Maria op feest van Onbevlekte Ontvangenis

Rome

Sinds 1958 is het gebruik dat de bisschop van Rome op 8 december in de namiddag bij dit Mariabeeld bidt en er bloemen neerlegt. Jaarlijks stromen vele gelovigen voor deze traditie naar de Piazza di Spagna.

Maar dit jaar werd de plechtigheid wegens het risico van coronabesmettingen afgelast, wat kritiek opleverde uit traditionalistische kringen in Italië. Zij zagen er een ‘minimalisering van het mariale dogma’ in. In 1854 kondigde paus Pius IX het dogma van Maria’s ‘Onbevlekte Ontvangenis’ af, waarmee wordt bedoeld dat Maria op bijzondere wijze, vanaf het begin van haar aardse bestaan, is gevrijwaard van de erfzonde.

