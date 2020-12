Vaticaan vraagt bisschoppen om meer oecumenische inzet

In een ‘oecumenisch handboek’ vraagt het Vaticaan rooms-katholieke bisschoppen hun verantwoordelijkheid voor de oecumene sterker op te pakken. De bisschop moet zich ook pastoraal bezorgd tonen voor niet-katholieke christenen in zijn bisdom.

Vaticaanstad

Eigenlijk is het overgrote deel van de voor alle rooms-katholieke bisschoppen ter wereld bestemde tekst niet meer dan een herhaling van wat er in oudere Vaticaanse documenten al over de rooms-katholieke bijdrage aan de oecumene is gezegd. Toch vond het Vaticaan het nodig om een nieuw handboek uit te geven. Kardinaal Marc Ouellet noemt het ‘een oproep aan bisschoppen hun oecumenische verantwoordelijkheid te updaten’.

De Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen hoorde van bisschoppen dat zij vaak niet wisten wat de eigen kerk leerde over de oecumene, terwijl het volgens kardinaal Koch, de voorzitter van deze raad, ‘geen optionele dimensie is, maar een opdracht en een verplichting’.

De rol van de bissch..

