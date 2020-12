Nederlandse tattoo-koning Henk Schiffmacher wil paus tatoeren

Hamburg

Schiffmacher (68) zegt dat in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Als de journalist vraagt wie hij het liefst nog eens zou willen tatoeëren, als de coronapandemie eenmaal voorbij is, zegt hij: ‘Geen idee. De paus misschien? Dat zou wat zijn. Ik zou hem een naakte vrouw geven. Of misschien een naakte man? Het zou in ieder geval het imago van tatoeages stukken verbeteren.’

In Nederland wordt net als in Duitsland graag neergekeken op tatoeages, vindt de excentrieke Amsterdamse tatoe-koning. ‘Wij zijn tenslotte calvinistisch ingestelde, nuchtere landen, en wij missen het barokke en het emotionele, die show van de katholieke kerk.’ In het slagersgezin Schiffmacher uit Harderwijk, waar Henk de oudste van acht kinderen was..

