Paus wil meer ‘couleur locale’ in katholieke liturgie en kijkt daarvoor naar Congo

Paus Franciscus wil dat de katholieke kerkdiensten in de toekomst een sterkere regionale culturele eigenheid krijgen. Voor het toekomstige vieren van de liturgie in de Amazone en elders kijkt hij naar de Democratische Republiek Congo in Centraal-Afrika. Daar bestaat sinds 1988 een eigen liturgische ritus waarin gedanst wordt rond het altaar.

Vaticaanstad

Katholieke gelovigen voelen zich als zij in het buitenland op vakantie of op reis zijn vaak gemakkelijk thuis in de kerkdienst. De liturgie van de rooms-katholieke kerk is namelijk overal gelijk. Althans, dat denken veel katholieken.

Toch is dat niet helemaal waar. Naast de zogenoemde Latijnse ritus, de westerse wijze van liturgie vieren, bestaat er ook de sterk afwijkende byzantijnse ritus in de met Rome verbonden Oosterse kerken. Maar zelfs binnen de Latijnse ritus bestaat er een zekere veelkleurigheid. Zo kent het Italiaanse bisdom Milaan vanouds een eigen Ambrosiaanse ritus; advent duurt er zes weken en tijdens de mis wordt de aanroeping ‘Heer ontferm u’ vaak herhaald. Ook in het noorden van Portugal bestaat er een eigen r..

