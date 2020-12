76 Franciscanessen met corona besmet in Duits klooster

In het Franciscanessenklooster in het Duitse Thuine, ongeveer veertig kilometer over de Nederlands-Duitse grens, is corona geconstateerd bij 76 van de 170 zusters.

Lingen

De meeste van de geïnfecteerde religieuzen wonen in de twee bejaardenhuizen die bij het klooster horen. Ondanks de vaak vergevorderde leeftijden van de besmette zusters hoefde tot nu toe niemand in het ziekenhuis te worden opgenomen. De niet-besmette zusters zijn verhuisd naar het gastenverblijf en de rest is in quarantaine, vertelde de overste – die zelf ook besmet is - tegen persbureau EPD. In de 19e eeuw werd het klooster gesticht en hielpen de zusters de lokale bevolking tijdens de typhusepidemie. <

