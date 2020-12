Belgische kerk geeft online-cursus over ‘spirituele meesters’

Het Vlaamse Kerknet biedt voor de tweede keer een gratis online cursus aan over ‘spirituele meesters’. Deelnemers maken om hun ‘spirituele honger te stillen’ onder meer kennis met Benedictus van Nursia, Hildegard van Bingen en Edith Stein. Sim D’Hertefelt, e-learning designer bij Kerknet Academie vertelt over het initiatief.

Antwerpen

Hoe is de cursus ontstaan?

Bij Kerknet zijn we gaan zoeken of we via e-learning mensen kunnen meenemen op een traject dat iets langer duurt dan het lezen van een artikel op de site. Daarna zijn we gaan experimenteren met de eerste reeks ‘spirituele meesters’. Dat was met drieduizend inschrijvingen een groot succes. We merkten een grote spirituele honger en starten nu met een tweede serie.

De cursus is opnieuw gemaakt door CCV, het rooms-katholieke Centrum voor Christelijk vormingswerk in Vlaanderen, en wordt aangeboden via Kerknet, het het internetportaal van de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen. We maakten ook al een kennismaking met de bijbel, een inleiding in de katholieke liturgie, maar ook een cursus met vaardigheden om naa..

