Duitse Rooms-Katholieke Kerk geplaagd door misbruikrapporten: ‘Wie transparantie belooft, moet het waarmaken’

De Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland blijft in de ban van seksueel misbruik. Een onderzoeksrapport mag van de Keulse aartsbisschop niet worden gepubliceerd, bisschoppen bekennen fout te hebben gehandeld - of wijzen juist van zich af. En in Aken missen zelfs delen van het archief. ‘Wie transparantie belooft moet het ook waarmaken.’