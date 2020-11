Lijstjes, lijstjes: wie maakt kans de nieuwe paus te worden?

Paus Franciscus creëert vandaag nieuwe kardinalen, dertien in totaal. Negen van hen zijn jonger dan tachtig jaar en hebben daarmee stemrecht als er in een conclaaf een nieuwe paus moet worden gekozen.

NOS-correspondent Andrea Vreede en ND-Vaticaanwatcher Hendro Munsterman publiceerden afgelopen juni beiden in deze krant hun lijst met favoriete kandidaten voor het pausschap. Vandaag, zes maanden later, geven ze een update. Met stijgers en dalers.

Sinds zijn aantreden in 2013 heeft paus Franciscus het kardinalencollege flink opgeschud. Het aantal kardinalen uit niet-westerse landen stijgt, en prestigieuze bisdommen als Venetië of Parijs hebben niet meer automatisch een kardinaal. Integendeel: vandaag krijgt bijvoorbeeld Cornelius Sim de rode hoed opgezet. Hij is bisschop in Brunei, een Aziatisch landje met 429.000 inwoners, gelegen op het eiland..

