Franse priesters zijn dikker, depressiever en drinken meer dan hun medeburgers

Van de Franse priesters is 63 procent te dik. Dat is 17 procent meer dan het Franse gemiddelde. Ook blijkt een op de vijf Franse priesters depressieve symptomen te kennen en twee op de vijf drinkt te veel.

Parijs

Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 2656 van de 6313 actieve Franse priesters, uitgevoerd in opdracht van de bisschoppenconferentie. Van hen is 20 procent van buitenlandse afkomst.

Jongere priesters reageerden vaker positief op de uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek, maar bleken ook hun problemen vaker te onderschatten.

Hoewel 93,3 procent zegt in goede lichamelijke conditie te verkeren, blijkt de psychische gesteldheid minder rooskleurig. Het aantal priesters met depressieve stoornissen is met 17,6 procent drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Bij priesters die alleen wonen is dat 20 procent, bij hen die met andere priesters samenwonen – zo’n 38 procent van het totaal aantal priesters – is dat..

