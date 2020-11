Paus creëert 13 nieuwe kardinalen, waarvan twee op afstand

Vaticaanstad

De twee Aziatische bisschoppen, uit de Fillipijnen en Brunei, zullen de plechtigheid wegens reisrestricties thuis via internet volgen. Hun kardinaalshoed en -ring zullen zij op een later moment door de pauselijke nuntius in hun land krijgen overhandigd.

Zeven van de dertien nieuwe kardinalen wonen in Italië of werken aan de romeinse curie. De anderen zitten al meerdere dagen in quarantaine in het Vaticaanse gastenhuis Santa Marta.

Het zogenaamde consistorie wordt zaterdagmiddag om 16:00 uur in een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek met een honderdtal personen gehouden. De gebruikelijke omhelzing door de andere kardinalen blijft achterwege, evenals de traditionele felicitatieplechtigheden na afloop.

Het is de zevende k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .