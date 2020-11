China boos op paus over uitspraak Oeigoeren als ‘vervolgde minderheid’

‘Volkomen ongegrond’ noemt de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de uitspraak van paus Franciscus over Oeigoeren als ‘vervolgde minderheid’ in China.

Peking – Rome

Paus Franciscus doet zijn uitspraak in een boek dat begin december uitkomt. Hij spreekt er over ‘vervolgde volkeren’, zoals de Rohingya’s, de Jezidi’s en de Oeigoeren en hij pleit voor ‘concrete hulp’. ‘Ik denk vaak aan hen’, zegt de kerkleider, die daarnaast ook christenen in Egypte en Pakistan noemt ‘die door bommen worden gedood terwijl ze bidden in kerken’.

Het is voor het eerst dat Franciscus zich in het openbaar uitspreekt over de situatie van de Oeigoeren, een oorspronkelijk uit het huidige Turkije afkomstige moslimminderheid in het Noord-Westen van China.

Volgens mensenrechtenorganisaties leven een miljoen van hen inmiddels in kampen en zijn meer dan 16.000 moskeeën verwoest. Maar volgens woordvoerder Zhao Lijian van h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .