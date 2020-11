Zwitserse priester en theoloog hield Finse vrouw twaalf jaar gegijzeld

Een Zwitserse priester is door de politie gearresteerd op verdenking van het twaalf jaar lang in zijn eigen woning gijzelen van een Finse vrouw die hij via internet had leren kennen.

Lugano

De 48-jarige vrouw werd vrijdag in verwaarloosde toestand in het huis van de priester aangetroffen, waar de politie volgens Zwitserse media een ‘ongelofelijke chaos’ aantrof. Het betreft de 80-jarige voormalige vicaris-generaal van het bisdom Lugano in het Italiaans sprekende deel van het Alpenland. Deze was tevens jarenlang hoogleraar en rector van de theologische faculteit in dezelfde stad.

De vrouw had geen verblijfsvergunning voor Zwitserland en werd naar verluidt tegen haar wil in de woning vastgehouden. Zij was, nadat beiden elkaar via een online theologiecursus hadden leren kennen, naar Lugano gekomen om als huishoudster en huisgenote voor de priester te zorgen, die haar presenteerde als een familielid.

Het bisdom Lugano heeft..

