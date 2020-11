'Maak economie menswaardiger'

(beeld the economy of francesco)

Nieuwkuijk

‘Dit is een grote denktank die als jongerenbeweging is opgezet’, omschrijft de katholieke, aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden cultuurwetenschapper Wilco Versteeg (34). ‘Wat kunnen wij als jongeren, ergens tussen de 20 en 35 of 40, doen met de wenken die de paus ons geeft in zijn milieu-encycliek Laudato si’ en zijn sociale encycliek Fratelli Tutti?’

Eigenlijk zouden de meer dan tweeduizend deelnemers uit 115 landen afgelopen maart in het Italiaanse Assisi bij elkaar gekomen zijn. Onder hen ook niet-katholieke christenen, jongeren uit andere godsdiensten en ongelovigen. Maar door de coronacrisis werd dat evenement uitgesteld en werden er andere, digitale vormen gevonden.

