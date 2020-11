Rome verbiedt Amsterdamse Mariadevotie

De verspreiding van de afbeelding en het gebed van de ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ zijn toch echt verboden. Dat schrijft het Vaticaan aan de gemeenschap die verantwoordelijk is voor de devotie in Amsterdam. ‘Uit liefde voor de Kerk en voor haar Moeder gehoorzamen we’, schrijft de Familie van Maria. Maar telefonisch melden ze: ‘Er verandert niets.’

Amsterdam

De brief van de Congregatie voor de Geloofsleer dateert van 6 november en is gericht aan de overste van de Familie van Maria in Rome. Deze religieuze gemeenschap houdt sinds het overlijden van zieneres Ida Peerdeman in 1996 de devotie voor ‘de Vrouwe’ in de kapel in de Amsterdamse Diepenbrockstraat levend.

De mededeling van het verbod staat in zes talen op de website van de gemeenschap. De devotie is over de hele wereld verspreid.



Bericht op de website van de Familie van Maria over de ‘Vrouwe van Alle Volkeren’. - Website theladyofallnations.com

Het bisdom Haarlem-Amsterdam reageert verbaasd. ‘Ik zie nu voor het eerst dan het op de website staat’, zegt vicaris-generaal Bart Putter, die namens het bisdom de zake..

