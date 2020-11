Weer leren spreken over de kerk als enthousiaste bruid van een passievolle God

De rooms-katholieke priester Norbert Schnell promoveert woensdag op een studie over het bijbelse beeld van de kerk als bruid van Christus. ‘Spreken over de kerk als bruid brengt ons direct naar de kern van het christelijk geloof: de liefde, de eros, God die een innige relatie met ons wil.’

Breda

‘Toen ik ben gevraagd om een promotie-onderzoek te gaan doen, was het me snel duidelijk dat ik iets wilde doen dat relevant is voor hedendaags kerk-zijn’, vertelt de Bredase priester Norbert Schnell (58) over wat uiteindelijk het proefschrift is geworden dat hij woensdag aan de Tilburgse Universiteit zal verdedigen.

Schnell is rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk in het bisdom Breda en bovendien als priester werkzaam in onder meer de Bredase kathedraal.

‘In het Nieuwe Testament is de metafoor, dit beeld van de kerk als bruid de enige vrouwelijke metafoor voor de kerk, naast andere metaforen als lichaam, volk, tempel. Als we over de kerk in vrouwelijke termen nadenken wordt in de katholieke traditie heel snel ..

