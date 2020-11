Wie kan er na het McCarrickrapport nog geloofd worden?

De publicatie van het openhartige Vaticaanse rapport over de invloedrijke voormalige kardinaal Theodore McCarrick (90) en diens misbruikverleden heeft tot grote roering geleid in de Rooms-Katholieke Kerk. Niet alleen in het Vaticaan, maar met name ook in de Verenigde Staten en Polen. De vragen spitsen zich onder meer toe op de rol van voormalig nuntius in Washington, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en de voormalige privé-secretaris van paus Johannes Paulus II, kardinaal Stanislaw Dziwisz.