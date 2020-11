Onlangs door Vaticaan bestrafte Poolse kardinaal gestorven

Wroclaw

Ook bleek hij met de communistische geheime dienst te hebben samengewerkt. Het Vaticaan besloot dat hij geen bisschoppelijke insignes meer mocht dragen en ook niet in zijn voormalige kathedraal begraven mag worden. De strafprocedure werd volgens Poolse media versneld vanwege de snel achteruitgaande gezondheidstoestand. Hij leidde het aartsbisdom Wroclaw tussen 1976 en 2004. In 2005 bleek Gulbinowicz vijf jaar ouder dan werd gedacht. In 1942 had hij een fout geboortejaar opgegeven om dwangarbeid te ontwijken. <







