Buiten de mis geen heil?Wanneer theologie eigenlijk politiek geïnspireerd blijkt te zijn

Voor katholieken is een verbod op kerkdiensten of inperking ervan ingrijpender dan voor veel protestanten. Zij missen de sacramenten. Maar katholieke tegenstanders van de coronaverboden spreken zichzelf tegen.

Kardinaal Eijk gaat voor in een eucharistieviering, bij het graf van Petrus in het Vaticaan.

De liturgie, en in het bijzonder de eucharistie, is 'bron en hoogtepunt van het christelijk leven', leren rooms-katholieke gelovigen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dat wisten christenen natuurlijk al veel langer. Het Nieuwe Testament beschrijft hoe de vroegste kerk zich 'op de eerste dag van de week' verzamelde 'voor het breken van het brood'. Deze 'eerste dag', de zondag, is de dag van de verrijzenis. In de eucharistie herdenkt de katholieke liturgie dan ook niet alleen Christus’ dood, maar viert ze tegelijkertijd zijn verrijzenis en dus onze verzoening, herschepping en genezing.

In de kerkgeschiedenis is het belang van de eucharistie en het gemeenschappelijk karakter van de viering e..

