Boek met antwoorden

‘Gelovige mensen kunnen helaas niet zelfstandig denken, ze doen pogingen maar hebben een boek, profeet of God nodig om het onverklaarbare te verklaren.' Dit hoorde ik deze week Marcel van Roosmalen op de radio uitspreken. Hij verkondigde zijn mening naar aanleiding van het debat over een antihomoverklaring die op een reformatorische school zou moeten worden ondertekend.

Bij het horen van die mening voelde ik irritatie bij mij opkomen. Over de discussie die zo'n antihomoverklaring oproept en alle gevolgen ervan kun je van alles denken, maar wat mij trof in bovenstaande zin van Marcel van Roosmalen is dat er nogal boude beweringen worden gedaan. Een hele groep gelovigen wordt neergezet als hulpbehoevenden die niet zelfstandig kunnen denken omdat ze een boek, profeet of God nodig zouden hebben om het onverklaarbare te verklaren. Nu ben ik heel benieuwd hoe ongelovigen het onverklaarbare dan blijkbaar met hun zelfstandig denkvermogen wel kunnen verklaren, maar ook daar wil ik het hier niet over hebben.

Geloof en rede sluiten elkaar niet uit is de mening van de Katholieke Kerk. Het geloof zelf zoekt immer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .